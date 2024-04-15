В інтерв'ю журналістам The Economist Олександр Литвиненко зауважив, що переворот Путіна може статися за певних умов. Однак, за словами секретаря РНБО, для нашої держави першочерговим є не саме відсторонення російського диктатора від влади.

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Секретар РНБО наголосив, що у російському військово-політичному керівництві ще чимало раціональних людей. За словами українського посадовця, ці люди думатимуть і діятимуть, коли зрозуміють, що "ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього".

Водночас Литвиненко зауважив, що першочерговим завданням України є одержання реальних гарантій безпеки, які б мали механізм дії у разі нової потенційної агресії проти нашої держави.

Автори матеріалу в The Economist підкреслили, що Олександр Литвиненко є видатною фігурою, добре обізнаною в російських справах. Провівши п'ять років як курсант-криптолог в престижній академії КДБ в Москві, він має глибоке розуміння країни-агресорки. Його досвід роботи на посаді голови Служби зовнішньої розвідки України в період конфлікту дозволив йому збирати життєво важливу інформацію та протидіяти своїм колишнім колегам.

Важливою подією стало те, що наприкінці березня 2024 року Литвиненко обійняв посаду нового секретаря РНБО, один із найважливіших постів в українському керівництві.

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