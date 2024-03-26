Як і належить вихідцю з розвідки, про Литвиненка відомо геть небагато. Ба більше, біографія генерала "легендована". Тим не менше, 24 Канал розповідає те, що можна розповісти про нового секретаря РНБО.

До теми "Ефект доміно": Литвиненко чітко окреслив наміри Путіна у війні проти України

Біографія Олександра Литвиненка

Олександру Литвиненку 51 рік, він народився 27 квітня 1972 року в Києві. Литвиненко має декілька вищих освіт:

Першу здобув у Москві в академії ФСБ, коли це ще не було "зашкваром". Там українець отримав фах інженера-математика за спеціальністю прикладна математика, в профільному Інституті криптографії, зв'язку та інформатики при Академії ФСБ РФ.

Також Литвиненко має диплом юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, якій він закінчив у 2009 році.

Крім того, ще в 1998-му році він захистив кандидатську дисертацію в Київському інституті Міжнародних відносин (КІМО) за напрямком "політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку". Згодом майбутній секретар РНБО розширив кваліфікацію, й у віці 30 років захистив докторську за темою "Основи національної безпеки держави".

Зверніть увагу! Захист відбувся в Національному інституті стратегічних досліджень. Це потужний аналітичний центр при президентові України. Найвідомішим його представником є Володимир Горбулін.



Олександр Литвиненко тривалий час був заступником Горбуліна, також вони виступали як співавтори багатьох наукових статей. Цікаво, що Литвиненко вважається спеціалістом саме по Росії, він був автором статей для "Дзеркала тижня", а також постійним експертом для інших українських ЗМІ.

Робота в РНБО та що говорив про війну України проти Росії

Путін переконаний, що повернути Україну та решту "історичних російських земель" і відновити імперію можна лише в межах глобального перерозподілу світу. Такий перерозподіл може тривати 10 – 15 років, супроводжуватись конфліктами різного масштабу та інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї. Причому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для Росії, яка фактично веде світову війну зі США та Заходом у цілому,

– Олександр Литвиненко в колонці для "Інтерфакс-Україна" в листопаді 2023 року пояснює мотиви Росії та її президента.



Олександр Литвиненко – новий секретар РНБО / Фото ОП

Робота в РНБО для нього не нова. З 2005 року Литвиненко очолював Управління з питань державної безпеки, був керівником Експертної комісії та главою Департаменту з питань державної безпеки Апарату РНБО України.

Після перемоги Революції Гідності Литвиненко пройшов люстрацію та повернувся до РНБО, де обіймав посаду заступника секретаря з 4 квітня 2014 до 13 серпня 2019 року. Потім Литвиненко перейшов на нову посаду – очолив згаданий вище Національний інститут стратегічних досліджень, в якому працював раніше та захищав докторську.

Крім викладання Литвиненко вчився сам. Він пройшов курси з підвищення кваліфікації у Йоркському університеті в Торонто (2002) та Маршалл-центр у Гарміш-Партенкірхен (Німеччина) в 2005. Крім того, закінчив Королівський коледж оборонних наук (the RCDS) у Лондоні (2012).

Після завершення навчання в Москві в 1994 році (тоді Росія ще не вважалася ворогом України) Олександр Литвиненко почав працювати, як то кажуть, за спеціальністю – в Управлінні захисту інформації Головного управління урядового зв'язку СБУ. Роботу в СБУ поєднував із викладацькою діяльністю в Інституті міжнародних відносин Київського національному університеті імені Тараса Шевченка.

Важливо! 23 липня 2021 року Литвиненка призначили новим очільником Служби зовнішньої розвідки – однієї з найзакритіших українських інституцій.



Також Литвиненка ввели до складу Ради нацбезпеки та оборони, тобто він є носієм всіх таємниць нашої держави та брав участь в ухваленні всіх стратегічних рішень.

Чим займається СЗР Це одна з українських спецслужб, орган, що займається розвідкою безпосередньо в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Як і в більшості країн світу, пріоритетне місце в діяльності СЗР займає агентурна та технічна розвідка.



Служба зовнішньої розвідки також відповідає за систему інформаційно-аналітичного забезпечення інформацією розвідки вищих органів державної влади України. Серед найважливіших її підрозділів – Департамент протидії зовнішнім загрозам національній безпеці держави.



Президент України представляє голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, липень 2021 / Фото ОП

Олександра Валерійовича ми всі знаємо, я особисто знаю його два роки. Багато працюємо в Раді національної безпеки і оборони. Дуже багато зробили під його керівництвом в Інституті стратегічних досліджень. Справді з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він – досвідчена й поважна людина, професіонал з прекрасною репутацією,

– саме такими словами охарактеризував президент Олександра Литвиненка ще під час призначення главою СЗР.

26 березня 2024 року його робота в СЗР завершилась – його замінив генерал-майор ГУР Олег Іващенко, а сам Литвиненко повернувся до РНБО.

Литвиненко також має ранг генерал-майора (в запасі), також має 2-й ранг як державний службовець, нагороджений орденами та почесними відзнаками.