Как и положено выходцу из разведки, о Литвиненко известно совсем немного. Более того, биография генерала “легендирована”. Тем не менее 24 Канал рассказывает то, что можно рассказать о новом секретаре СНБО.
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Биография Александра Литвиненко
Александру Литвиненко 51 год, он родился 27 апреля 1972 года в Киеве. Литвиненко имеет несколько высших образований:
- Первое получил в Москве в академии ФСБ, когда это еще не было "зашкваром". Там украинец получил специальность инженера-математика по специальности прикладная математика, в профильном Институте криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ РФ.
- Также Литвиненко имеет диплом юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которой он окончил в 2009 году.
Кроме того, еще в 1998-м году он защитил кандидатскую диссертацию в Киевском институте Международных отношений (КИМО) по направлению "политические проблемы международных систем и глобального развития". Впоследствии будущий секретарь СНБО расширил квалификацию, и в возрасте 30 лет защитил докторскую по теме "Основы национальной безопасности государства".
Работа в СНБО и что говорил о войне Украины против России
Путин убежден, что вернуть Украину, остальную часть "исторических российских земель" и восстановить империю можно только в рамках глобального перераспределения мира. Такое перераспределение может длиться 10 – 15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, возможно с использованием ядерного оружия. Причем война против Украины воспринимается сейчас Кремлем как важный, но не единственный фронт для России, которая фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом,
– Александр Литвиненко в колонке для "Интерфакс-Украина" в ноябре 2023 года объясняет мотивы России и ее президента.
Александр Литвиненко – новый секретарь СНБО / Фото ОП
Работа в СНБО для него не нова. С 2005 года Литвиненко возглавлял Управление по вопросам государственной безопасности, был руководителем Экспертной комиссии и главой Департамента по вопросам государственной безопасности Аппарата СНБО Украины.
После победы Революции Достоинства Литвиненко прошел люстрацию и вернулся в СНБО, где занимал должность заместителя секретаря с 4 апреля 2014 до 13 августа 2019 года. Затем Литвиненко перешел на новую должность – возглавил упомянутый выше Национальный институт стратегических исследований, в котором работал раньше и защищал докторскую.
Кроме преподавания Литвиненко учился сам. Он прошел курсы по повышению квалификации в Йоркском университете в Торонто (2002) и Маршалл-центр в Гармиш-Партенкирхен (Германия) в 2005. Кроме того, закончил Королевский колледж оборонных наук (the RCDS) в Лондоне (2012).
После завершения обучения в Москве в 1994 году (тогда Россия еще не считалась врагом Украины) Александр Литвиненко начал работать, как говорится, по специальности – в Управлении защиты информации Главного управления правительственной связи СБУ. Работу в СБУ совмещал с преподавательской деятельностью в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Чем занимается СВРЭто одна из украинских спецслужб, орган, занимающийся разведкой непосредственно в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Как и в большинстве стран мира, приоритетное место в деятельности СВР занимает агентурная и техническая разведка.
Служба внешней разведки также отвечает за систему информационно-аналитического обеспечения информацией разведки высших органов государственной власти Украины. Среди важнейших ее подразделений – Департамент противодействия внешним угрозам национальной безопасности государства.
Президент Украины представляет главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко, июль 2021 / Фото ОП
Александра Валерьевича мы все знаем, я лично знаю его два года. Много работаем в Совете национальной безопасности и обороны. Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он – опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией,
– именно такими словами охарактеризовал президент Александра Литвиненко еще при назначении главой СВР.
26 марта 2024 года его работа в СВР завершилась – его заменил генерал-майор ГУР Олег Иващенко, а сам Литвиненко вернулся в СНБО.
Литвиненко также имеет ранг генерал-майора (в запасе), также имеет 2-й ранг как государственный служащий, награжден орденами и почетными знаками отличия.