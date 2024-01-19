Своими мыслями в колонке поделился глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Он также назвал регионы, влияния над которыми Владимир Путин лишится в случае проигрыша нашему государству.

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На что надеется Путин

По словам Литвиненко, Владимир Путин надеется, что победа над нашим государством даст ему возможность восстановить контроль над бывшими советскими республиками на принципах русского империализма. Собственно, он предшествовал эпохе коммунизма, а также шел после нее, когда СССР распался.

Глава СВР отметил, что бывшие советские республики будет легче вернуть, если рухнет Украина. А если наша страна выстоит, то это вопрос времени, когда Кремль лишится влияния как на Южный Кавказ, так и на Среднюю Азию.

Нападая на Украину, Россия считает, что в то же время она воюет с Западом. Путин надеется на эффект домино. Он считает, что если Запад, и прежде всего Соединенные Штаты, потерпят сокрушительное поражение в Украине – второе такое унижение всего через несколько лет после беспорядочного выхода из Афганистана, – он быстро потеряет глобальное влияние,

– отметил Литвиненко.

Он также считает, что ревизионистские государства, наблюдающие за нашим государством, увидели бы это и сделали бы вывод, что пришло и их время.

"В результате в течение нескольких лет будет установлен новый, многополярный миропорядок, где важнейшие вопросы будут решаться рядом конкурирующих крупных государств, включая Россию. Си Цзиньпин, лидер Китая, сильнейшего конкурента Запада, внимательно следит за войной и делает собственные выводы", – добавляет глава разведки.

Он также отметил, что в России знают, что победа над нашим государством, к которой Кремль стремится, будет иметь также глобальный эффект. По его словам, в Кремле понимают, что не смогут достичь поставленных целей без нарушения мирового порядка.

"Россия и ее приспешники пользуются большими привилегиями. Они борются с помощью грубой силы, чтобы создать новый глобальный порядок, в то время как многие на Западе стремятся в первую очередь использовать мягкую силу, чтобы сохранить старый, возникший после холодной войны. Давно известно, что те, кто опирается на силу для осуществления нового, имеют значительное преимущество над сторонниками старика, которые, по большому счету, добровольно ограничивают средства достижения своих целей", – отмечает Литвиненко.

Украина нуждается в поддержке

В случае, если Россия не сможет одержать победу на поле боя, ее глобальные цели, говорит глава разведки, будут существенно оторваны. Он убежден, что укрепление обороноспособности и безопасности нашего государства, а также обеспечение устойчивости общества и страны – самый легкий и дешевый способ, которым Запад может остановить Россию и другие ревизионистские государства.

Сегодня Украина способна дать отпор российской агрессии при адекватной военной и экономической поддержке Запада. Эта поддержка остается эффективной, если она будет продолжительной (до прекращения российской агрессии) и всесторонней (включая политическую, экономическую, военную и разведывательную поддержку, а также помощь в противодействии кибервойне и дезинформации),

– подчеркнул в колонке Александр Литвиненко.

Отметим, что накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимир Путин прошел точку невозвращения. Он стал военным преступником. Следовательно, завершать полномасштабную войну против Украины будет уже другая команда.