Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе дискуссии "Россия: что дальше?" в Давосе отметил, что российский президент Владимир Путин прошел точку невозвращения и стал военным преступником. Он считает, что полномасштабную войну против Украины, которую развернула Россия, будет завершать другая команда. 24 Канал.

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Колониальные войны продолжаются десятилетиями

Польский дипломат сказал, что обычно колониальные войны длятся около десяти лет. Он считает, что за это время та сторона, которая начала войну, должна понять, что она была ошибкой и не достойна тех потерь.

Обычно такое решение принимает другая команда, потому что те люди, которые начинали войну, очень редко могут признать ошибку.

– объяснил Сикорский.

Он сказал, что это "должно быть нашим базовым сценарием".

Также Сикорский затронул тему отношений Китая и России. Он считает, что эти два режима могут сотрудничать, поскольку имеют схожую идеологию.

Польский министр объяснил, что сходство заключается в попытках относить контроль якобы "над бунтующими провинциями". Сикорский сказал, что в случае победы Путина в Украине, Китай сразу решит покорять Тайвань, поэтому наше государство должно победить.

Сколько еще россияне разрешат Путину вести войну