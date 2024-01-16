Президент подчеркнул, что он и журналист понимают это одинаково: сколько народ позволит. Это принцип демократии. Однако именно в этом и состоит отличие. Потому что президенту Путину народ ничего не разрешает. Здесь стоит спрашивать, что и сколько президент страны-террористки разрешает своему народу.

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И потому вопрос стоит в другом. Сколько народ готов быть просто глухим. Ничего не видеть. Притворяться, что все – нормально. Что все идет верно. Вопрос к россиянам: способны ли они изменить себя или нет. А Путин… я не верю, что он способен измениться,

– заявил Зеленский.

Сколько россиян поддерживают войну – что говорят опросы

Чикагский университет провел опрос, чтобы установить, сколько россиян поддерживают геноцид украинцев. Цифра могла бы шокировать, если бы мы не знали, кто такие россияне: 63%. Граждане страны-террористки радуются ударам по городам и селам Украины и смертям украинцев.

Кроме того, большинство заявляют, что в целом поддерживают действия Путина и готовы, чтобы он снова стал президентом. Также граждане страны-террористки жалуются, что ее вроде бы оскорбляют на мировой арене.