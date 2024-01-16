Президент наголосив, що він та журналіст розуміють це однаково: скільки народ дозволить. Це – принцип демократії. Однак саме у цьому й полягає відмінність. Бо президенту Путіну народ нічого не дозволяє. Тут варто запитувати, що та скільки президент країни-терористки дозволяє своєму народові.

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І тому питання стоїть в іншому. Скільки народ готовий бути просто глухим. Нічого не бачити. Вдавати, що все – нормально. Що все йде правильно. Питання до росіян: чи вони спроможні змінити себе або ні. А Путін… я не вірю, що він спроможний змінитися,

– заявив Зеленський.

Скільки росіян підтримують війну – що кажуть опитування

Чиказький університет провів опитування, аби встановити, скільки росіян підтримують геноцид українців. Цифра могла б шокувати, якби ми не знали, хто такі росіяни: 63%. Громадяни країни-терористки радіють ударам по містах та селах України й смертям українців.

Окрім того, більшість заявляють, що загалом підтримують дії Путіна й готові, аби він знову став президентом. Також громадяни країни-терористки бідкаються, що її начебто ображають на світовій арені.