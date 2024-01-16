Водночас Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Український лідер констатував, що обговорив генсеком Північноатлантичного альянсу багато важливих питань.

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Путін є головною причиною конфліктів у світі

Президент України нагадав, що Владімір Путін підтримує безліч терористичних режимів у світі. За його словами, війна у Сирії досі кровоточить через рішення Путіна довести щось світу.

Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ,

– наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що українці розпочали чинити спротив російським окупантам, коли майже ніхто не вірив в Україну. За його словами, усе змінилося, оскільки наразі світ не вірить у Росію.

За словами українського лідера, Путін намагається нормалізувати те, що мало закінчитися у 20 столітті – масові депортації, зрівняння з землею міст та сіл та жахливе відчуття, що війна може ніколи не закінчитися.

Фактично Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різноманітні війни та конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться.Ми повинні змінитися,

– розповів український президент.

Як зазначив Зеленський, Путін є єдиною причиною, чому тривають різноманітні війни та конфлікти.

Напрямки агресії Росії поза Україною стають очевиднішими

Володимир Зеленський наголосив, що відповідь Путіна на заклики до миру – це постачання все нових і нових озброєнь із Північної Кореї та Ірану.

Режими, подібні до його, існують, поки ведуть війни. І ми - ми всі у вільному світі – існуємо доти, доки можемо захистити себе. Якщо хтось думає, що йдеться лише про Україну, то глибоко помиляється,

– запевнив Зеленський.

Український лідер також сказав, що "друзі" Путіна в КНДР та Ірані використовують його божевілля, поки у нього все ще є технології та ресурси, щоб їм заплатити.

Водночас Володимир Зеленсьий розповів, що раніше Україну закликали "не загострювати" конфлікт. За його словами, після початку повномасштабної війни ніщо так не зашкодило, як ця концепція.