Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що повернення у Кремлі до риторики зміни легітимної влади в Україні пов'язано із тим, що дуже активно тривають дискусії про ймовірні мирні перемовини. Він нагадав, що Дональд Трамп пообіцяв якомога швидше завершити російсько-українську війну.

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Маніпулювання Путіна

Ігор Яковенко припустив, що розмови про підписання мирних угод між Україною та Росією чи введення миротворчих військ на територію нашої держави є малоймовірними.

Все це абсолютно безглузде заняття – домовленості не буде. Це очевидно вже всім. Здається, починає усвідомлювати таку реальність і Трамп,

– висловився журналіст.

Він вважає, що це на користь Путіну, адже, на його думку, він єдиний, хто може зупинити війну в Україні.

Кремлівський диктатор є тією перепоною, яка заважає припиненню бойових дій, тому він, ймовірно, відчуває силу, що може висувати різноманітні безглузді умови.

Це ще одна спроба використати дискусії довкола перемовин на свою користь. Зрозуміло, що ніхто не підкорятиметься його примхам,

– сказав Ігор Яковенко.

Він підкреслив, що серед деяких західних політиків можуть виникнути думки про зміну влади в Україні, щоб начебто припинити війну.

"Хтось із союзників Трампа може запропонувати такий сценарій. Він, звісно, фантастичний, проте таким чином Путін має на меті створити розбіжності на Заході", – додав він.

До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що припинення вогню в Україні можливе лише за умов наявності гарантій безпеки та сильної позиції нашої держави. За його словами, Україна не може залишатися в стані замороженого конфлікту, а завершення війни можливе лише за сталого миру, якого Росія, ймовірно, не бажає.