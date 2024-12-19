Зеленський дав інтерв'ю виданню Le Parisien. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що Зеленський сказав про відмову від територій

Зеленський заявив що неможливо юридично відмовитися від своїх територій, це – незаконно. Але фізично Росія і так контролює ті території, заявив Зеленський.

Він зазначив, що хоча в України немає сил відвоювати всі свої території, у Заходу є сили посадити Росію за стіл переговорів.

Хоча чесно я вам скажу, я здивований, чому Захід, який нас підтримує, так обережно ставиться до Путіна. Чому вони нам з самого початку війни не надали все те, що могли, не відповіли повністю на наш запит,

– додав Зеленський.

Він зазначив, що Захід нібито боїться щось зробити таке, що Путін потім зробить щось дуже небезпечне для них. За його словами, Путін вже і так робить все, але поки що на українській території. Захід відтак не відчуває реальних амбіцій Кремля.

Нагадаємо, Зеленський назвав російську сторону "відморозками" через пропозицію Путіна вдарити по Києву "Орешніком" заради експерименту.