Зеленский дал интервью изданию Le Parisien. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что Зеленский сказал об отказе от территорий

Зеленский заявил что невозможно юридически отказаться от своих территорий, это – незаконно. Но физически Россия и так контролирует те территории, заявил Зеленский.

Он отметил, что хотя у Украины нет сил отвоевать все свои территории, у Запада есть силы посадить Россию за стол переговоров.

Хотя честно я вам скажу, я удивлен, почему Запад, который нас поддерживает, так осторожно относится к Путину. Почему они нам с самого начала войны не предоставили все то, что могли, не ответили полностью на наш запрос,

– добавил Зеленский.

Он отметил, что Запад якобы боится что-то сделать такое, что Путин потом сделает что-то очень опасное для них. По его словам, Путин уже и так делает все, но пока на украинской территории. Запад поэтому не чувствует реальных амбиций Кремля.

Напомним, Зеленский назвал российскую сторону "отморозками" из-за предложения Путина ударить по Киеву "Орешником" ради эксперимента.