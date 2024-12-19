Зеленский сделал ряд зщаяв на заседании Евросовета. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что ответил Зеленский Путину Путину

На вопрос, что он думает о предложении Путина нанести удар “Орешником” по Киеву ради “технологического эксперимента”, Зеленский ответил, что это неадекватное заявление.

Вы считаете, что это адекватный человек? Отморозки,

– говорит Зеленский.

Напомним, во время своей прямой линии Путин заявил, что западные эксперты считают, что можно легко сбить "Орешник", ведь это лишь модернизация советского оружия.

Он предложил провести "технологический эксперимент". Россия ударит ракетой "Орешник" по какому-то объекту в Киеве, а Запад пусть расположит там свои силы, технику, системы ПВО.

Пусть попробуют сбить "Орешник". Проведем такой эксперимент и посмотрим, что получится,

– цинично предложил Путин.

Кремль считает, что сбить их новую ракету невозможно имеющимися в мире технологиями.