Зеленський зробив низку заяв на засіданні Євроради. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відповів Зеленський Путіну

На запитання, що він думає про пропозицію Путіна завдати удару "Орешніком" по Києву заради "технологічного експерименту", Зеленський відповів, що це неадекватна заява.

Ви вважаєте, що це адекватна людина? Відморозки,

– каже Зеленський.

Нагадаємо, під час своєї прямої лінії Путін заявив, що західні експерти вважають, що можна легко збити "Орешнік", адже це лише модернізація радянської зброї.

Він запропонував провести "технологічний експеримент". Росія вдарить ракетою "Орешнік" по якомусь об'єкту в Києві, а Захід нехай розташує там свої сили, техніку, системи ППО.

Нехай спробують збити "Орешнік". Проведемо такий експеримент і подивимося, що вийде,

– цинічно запропонував Путін.

Кремль вважає, що збити їх нову ракету неможливо наявними у світі технологіями.