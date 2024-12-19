Повідомляє 24 Канал з посиланням на Владіміра Путіна під час прямої лінії. Він продовжує стверджувати, що російський "Орешник" буцімто неможливо збити.

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Який експеримент запропонував Путін

Під час прямої лінії Путіну заявили, що експерти на Заході вважають, що "Орешник" можна легко збити, адже це удосконалена радянська зброя.

Якщо вони так вважають, то проведемо технологічний експеримент. Вони визначать об'єкт у Києві. Розташують там свої сили, техніку та системи ППО. І нехай спробують збити "Горішник". Проведемо такий експеримент і подивимося, що вийде,

– цинічно запропонував Путін.

Таким чином, глава Кремля продовжує стверджувати, що у світі буцімто немає ППО, яка була б здатна збити "Орешник".

Нагадаємо, що 11 грудня у Пентагоні повідомляли про можливість повторного удару "Орешником" по Україні. Втім, у відомстві не назвали точної дати.