Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины в Брюсселе 19 декабря.

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Зеленский высказался о необходимости систем ПВО

У Владимира Зеленского спросили, есть ли уже определенные продвижения по поставкам систем ПВО от НАТО.

Относительно 19 систем ПВО. Мы говорим здесь не о системах Patriot, это очень важно понять. Это для подстанций,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, сейчас Россия бьет по распределительным подстанциям атомной генерации, которых более 20 в Украине. Именно поэтому Украине необходимо 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть.

Поэтому это срочный вопрос. Есть продвижение в этом направлении, уже подтверждено несколько систем, мы будем их получать,

– подытожил Зеленский.

В то же время, кроме этих 19 систем, нужны также комплексы Patriot, которые Украина использует для защиты городов.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что западные союзники передадут Украине 19 систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.