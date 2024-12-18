Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе 18 декабря.

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Что известно о предоставлении ПВО для Украины

Во время выступления Марк Рютте заявил, что стороны обсудят усиление позиций Украины перед возможными мирными переговорами.

Мы знаем о вашем запросе, Владимир. Я думаю, 19 систем доставляются в Украину для защиты критической инфраструктуры. Так что это все будет на повестке дня,

– сказал генсек НАТО.

К тому же Рютте подчеркнул важность инициатив по производству оружия непосредственно в Украине. По его словам, это будет означать "не только больше оружия, но и поддержку экономики Украины после наступления мира".

К слову, днях Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы полностью защитить Украину от российских ракетных ударов, нашему государству нужно еще 12 – 15 систем противовоздушной обороны.