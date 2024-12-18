Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Брюсселі 18 грудня.

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Що відомо про надання ППО для України

Під час виступу Марк Рютте заявив, що сторони обговорять посилення позицій України перед можливими мирними переговорами.

Ми знаємо про ваш запит, Володимире. Я думаю, дев'ятнадцять систем доставляються в Україну для захисту критичної інфраструктури. Тож це все буде на порядку денному,

– сказав генсек НАТО.

До того ж Рютте підкреслив важливість ініціатив із виробництва зброї безпосередньо в Україні. За його словами, це означатиме "не лише більше зброї, а й підтримку економіки України після настання миру".

До слова, днями Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб повністю захистити Україну від російських ракетних ударів, нашій державі потрібно ще 12 – 15 систем протиповітряної оборони.