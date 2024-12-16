Об этом 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что в Европе очень много шпионов страны-агрессора. Они, возможно, уже и знают об условиях, которые Украина будет выдвигать для того, чтобы достичь мира. Однако, по его мнению, очень важно, что в Европе планируют ввести санкции против тех, кто ведет гибридную войну.

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"Это очень круто, что на третий год полномасштабной войны они (европейцы – 24 Канал) увидели для себя угрозу в российских медиа, разведчиках и киллерах", – сказал он.

Почему заявление Рютте важно

Олег Лесной подчеркнул, что считает заявление генсека НАТО очень важным, ведь о возможных переговорах между Украиной и Россией говорить крайне опасно в открытых медиа.

Не потому, что россияне знают что-то или не знают, а потому, что формируется очень плохой нарратив,

– отметил политолог.

Он пояснил, что говорится о логическом осознании, если ведутся переговоры, то война скоро закончится. Именно поэтому партнеры Украины могут сделать вывод, что помогать нашему государству уже не нужно.

Это очень опасно, поэтому, по словам Лесного, не стоит активно поднимать вопрос переговоров до тех пор, пока стороны действительно не сядут за стол и не начнут вести конструктивный, если с Россией это возможно, диалог.

К слову, представители Франции и Эстонии отмечают, что переговоры Украины с Россией возможны только с позиции силы. Там призывают союзников продолжать поддерживать Киев. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Украина должна самостоятельно определить время для переговоров, а премьер Эстонии Кристен Михал добавил, что давление на Россию должно продолжаться, чтобы заставить ее отказаться от своих целей.