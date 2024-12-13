Генеральный секретарь НАТО считает, что любые переговоры о возможном соглашении о завершении войны не должны быть публичными. Свое мнение он объяснил в эксклюзивном комментарии "Голосу Америки", передает 24 Канал.

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Путин не должен этого услышать

По словам Рютте, это нецелесообразно раскрывать детали того, что могло бы стать "сильной сделкой" для Украины. Тогда это фактически означает сообщать Путину подробности, которых он не должен знать. Когда наступит момент садиться за стол переговоров, глава Кремля уже будет знать, что союзники Киева планируют делать.

В то же время генсек заверил, что поддержка Украины со стороны многих европейских стран является "нерушимой".

Мы хотим, чтобы вы (Украина – 24 Канал) были в сильной позиции, когда дойдет до переговоров на ваших условиях,

– подчеркнул он.

К слову, ранее в СМИ проанализировали, к какому мирному плану примкнет Трамп, на основе заявлений его ближайших советников. Все они выступают за замораживание конфликта на линии соприкосновения и НАТО без Украины.

В то же время в Офисе президента рассказали, что пока у Трампа нет конкретного "мирного плана", есть только идеи у представителей его команды.