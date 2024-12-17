Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force. По его словам, Россия попытается нанести новый ракетный удар, как только будет готова.

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Сколько систем ПВО нужно Украине для защиты

Владимир Зеленский заявил, что сейчас нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, что были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне.

Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12 – 15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально,

– сказал Зеленский.

По его словам, главным фактором в этом вопросе является политическая воля партнеров Украины, в частности Соединенных Штатов и Европы.

К слову, на днях США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и бронемашины.