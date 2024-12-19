Президент Украины объяснил, что означает "сильная позиция". Об этом пишет 24 Канал.

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Будем делать все, чтобы стать сильными

Зеленский отметил, что Украина уже описывала сильную позицию и передала это американской стороне, европейским лидерам. Он объяснил это подробнее.

Есть соответствующее количество бригад для нашей армии, резервов, и т.д., действующих бригад, как им быть сильными, держать позицию, держать фронт, иметь уверенность на фронте. И соответствующий пакет, который может нанести уменьшение потенциального производства того или иного оружия на территории России,

– отметил украинский лидер.

По его словам, нужны также гарантии безопасности. Именно поэтому наше государство просит о приглашении в Альянс.

Кроме этого, также нужна экономическая поддержка, расширение санкций.

Усиление нашей армии, усиление нашей экономики. По экономике, мне кажется, партнеры сделали важные шаги,

– объяснил Зеленский.

Важно, что Украина обеспечена на следующий год, но не все выполнено, чтобы сказать, что она достаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов.

В то же время президент подчеркнул, что мы будем делать все, чтобы в следующем году стать сильными и уже переходить к дипломатии.

Однако Владимир Зеленский не верит, что Путин хочет завершения войны.