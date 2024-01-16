В то же время Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер констатировал, что обсудил генсеком Североатлантического альянса многие важные вопросы.

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Путин является главной причиной конфликтов в мире

Президент напомнил, что Владимир Путин поддерживает множество террористических режимов в мире. По его словам, война в Сирии до сих пор кровоточит из-за решения Путина доказать что-либо миру.

На самом деле, один человек украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир.

– отметил Зеленский.

Он также сказал, что украинцы начали сопротивляться российским оккупантам, когда почти никто не верил в Украину. По его словам, все изменилось, поскольку теперь мир не верит в Россию.

По словам украинского лидера, Путин пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20 веке – массовые депортации, сравнение с землей городов и сел и ужасное ощущение, что война может никогда не закончиться.

Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится. Мы должны измениться,

– сказал украинский президент.

Как отметил Зеленский, Путин является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты.

Направления агрессии России вне Украины становятся более очевидными

Владимир Зеленский подчеркнул, что ответ Путина на призывы к миру – это поставка все новых и новых вооружений из Северной Кореи и Ирана.

Режимы, подобные ему, существуют, пока ведут войны. И мы – мы все в свободном мире – существуем до тех пор, пока не можем защитить себя. Если кто-то думает, что речь идет только об Украине, то глубоко ошибается,

– заверил Зеленский.

Украинский лидер также сказал, что "друзья" Путина в КНДР и Иране используют его безумие, пока у него все еще есть технологии и ресурсы, чтобы им заплатить.

В то же время Владимир Зеленый рассказал, что раньше Украину призвали "не обострять" конфликт. По его словам, после начала полномасштабной войны ничто так не помешало, как эта концепция.