Утром во вторник, 16 января, стало известно о прибытии Зеленского в Давос и встрече с генсеком Альянса. Отметим, что ранее об этой поездке писали авторитетные СМИ. Итак, слухи подтвердились.

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О чем Зеленский говорил со Столтенбергом

Украинский лидер констатировал, что обсудил с генсеком Североатлантического альянса много важных вопросов:

ситуация на поле боя, оборонительные потребности нашего государства;

дальнейшее усиление украинской системы ПВО;

подготовка саммита НАТО в Вашингтоне;

работа с партнерами над соглашениями по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Спасибо за стойкую поддержку нашего государства в защите от российского вторжения,

– говорится в сообщении Зеленского.

Зеленский и Столтенберг в Давосе в Швейцарии: смотрите видео из телеграм-канала президента

Обратите внимание! Еще в понедельник, 15 января, в Офисе Президента сообщили о прибытии Зеленского в Швейцарию. За это время глава нашего государства уже успел встретиться с главой Национального совета Федерального собрания Швейцарии, главой Совета кантонов и главами партий и фракций Федерального собрания. Главная тема для диалогов – поддержка Украины и формулы мира.

Стоит сказать, что в рамках этого зарубежного визита нашего президента важное заявление сделала глава Швейцарии. Виола Амхерд заверила, что ее страна готова была бы организовать конференцию по безопасности.

"Мы договорились, что мы углубленно будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешен", – подчеркнула чиновник.

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