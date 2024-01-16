Вранці у вівторок, 16 січня, стало відомо про прибуття Зеленського у Давос та зустріч з генсеком Альянсу. Зазначимо, що раніше про цю поїздку писали авторитетні ЗМІ. Отже, чутки підтвердились.
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Про що Зеленський говорив зі Столтенбергом
Український лідер констатував, що обговорив генсеком Північноатлантичного альянсу багато важливих питань:
- ситуація на полі бою, оборонні потреби нашої держави;
- подальше посилення української системи ППО;
- підготовка саміту НАТО у Вашингтоні;
- робота з партнерами над безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО.
Дякую за стійку підтримку нашої держави в захисті від російського вторгнення,
– йдеться у повідомленні Зеленського.
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Варто сказати, що у рамках цього закордонного візиту нашого президента важливу заяву зробила очільниця Швейцарії. Віола Амгерд запевнила, що її країна готова була б організувати безпекову конференцію.
"Ми домовилися, що ми поглиблено будемо займатися цим питанням, щоб процес миру був успішний", – наголосила посадовиця.
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Промова на Економічному форумі
- У пресслужбі Всесвітнього економічного форуму інформували, що 16 січня український президент Володимир Зеленський виступить на заході перед представниками різних держав.
- Говоритиме глава нашої держави про "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі". Цю його промову анонсують як історичну.
- Водночас важливо, що у цій панелі також візьмуть участь: виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.