Український президент Володимир Зеленський виступить на економічному форумі у Давосі. Це заплановано на 16 січня.

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Виступить зі спеціальною промовою

Зазначають, що Зеленський особисто буде присутній на одному з заходів 16 січня. Він виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Крім нього, у цій панелі візьмуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.

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