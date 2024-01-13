Український президент Володимир Зеленський виступить на економічному форумі у Давосі. Це заплановано на 16 січня.
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Виступить зі спеціальною промовою
Зазначають, що Зеленський особисто буде присутній на одному з заходів 16 січня. Він виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".
Крім нього, у цій панелі візьмуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.
Зеленський відвідав Латвію
- Латвійські ЗМІ повідомляють, що ввечері 11 січня літак Володимира Зеленського приземлився у місцевому аеропорту Риги. Українського лідера в Латвії зустріли з офіційною церемонією. Ця поїздка стала завершальною у візитах Володимира Зеленського до країн Балтії. Перед цим президент вже побував у Литві та Естонії.
- Українського лідера зустрів президент країни Едгарс Рінкевичс. Разом з президентом України до Латвії прибули й очільник МЗС Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- На честь відвідин Володимира Зеленського у Латвії організували привітальну церемонію. Там простягли українські прапори та лунав гімн нашої держави, який виконав військовий оркестр.