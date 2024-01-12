Завдяки об'ємам своєї економіки США можуть надати Україні більш глобальну допомогу. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович зауваживши, що поки ми на неї чекаємо країни Балтії своїм прикладом показують, що готові підставити плече у потрібні моменти.

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Про що свідчить виділення коштів від цих країн

Допомогу навіть таких невеликих держав не можна недооцінювати, бо вона є вагомою. Наприклад, пакет на 200 мільйонів від Литви – це приблизно та сама сума, яку перед тим надавали нам у США. Якщо в ці пакети входять навіть не гроші, а конкретна техніка: гаубиці, гелікоптери – це для України надзвичайно актуально.

Також треба враховувати логістику. Країни Балтії розташовані значно ближче до України, ніж США. Тому те, що вони обіцяють нам надати прибуде швидше.

Щобільше, це такий показовий, демонстративний жест у бік США, бо в Америки з цими трьома країнами Балтії достатньо тісні й тривалі взаємини. Можна згадати, як за часи Радянського Союзу Сполучені Штати ніколи не визнавали факту анексії саме цих держав,

– розповів Ігор Рейтерович.

Далі їхні відносини набули більш стратегічного значення. Ці 3 країни намагалися досить швидко інтегруватися в НАТО. Сьогодні вони займають позицію щодо максимального розширення та підвищення спроможності Альянсу відбити загрози з боку Росії.

"Вони передають сигнал – ми у Європі готові підставити плече, поки Україна чекає на допомогу США. Але також це прозорий натяк в бік переважно республіканців, які часто спекулюють на тому, що Європа допомагає мало", – додав політолог.

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