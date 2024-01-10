Документи про спільне українсько-литовське виробництво вже підписали. Заяви президента можна почути в ефірі телемарафону.
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Як допоможе Литва
За словами президента, ідеться не просто про допомогу, а про спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами. Саме антидронових засобів відчайдушно потребує фронт.
Зеленський заявив, що "таких контрактів і договорів буде багато", над цим уже працюють.
У світі дефіцит зброї. Її бракує для нас, бракує для всього світу. Порожні склади і багато викликів для оборони багатьох країн світу. Тому ми зацікавлені у спільній продукції. Ми почали цю роботу зі США, продовжили з європейськими партнерами. Будемо це робити постійно. Не чекати, доки дефіцит сам собою закриється, – цього не буде,
– сказав він.
Але сучасні засоби ППО Україна поки що не в змозі виробляти з партнерами, а їх дуже сильно бракує. Із 500 ракетно-дронових ударів росіян за святкові дні українська ППО відбила 70%.
Боритися з росіянами можна технологіями. Тож у пріоритеті – ППО та протидронові засоби.
2024 рік буде вирішальним
Зеленський подякував за військову підтримку, яку надає Литва, – це зброя, техніка, потужні оборонні пакети, тренування воїнів Сил оборони, лідерство країни в коаліції щодо розмінування.
Цей рік, на переконання президента, стане вирішальним для України та світу. І саме Україна та її партнери можуть вплинути на це.
"Наша сила має це визначити. Наша єдність має це зробити", – сказав Зеленський.
Своїм візитом він хоче показати: те, чого Україна прагне для себе, працює і для свободи та незалежності кожного народу, якому загрожує Росія.
Має відбутися засідання Ради Україна – НАТО
- Це станеться 10 січня в Брюсселі. Україна попросила про надзвичайне засідання, оскільки Росія завдала жорстоких ударів по нашій державі 29 грудня та 2 січня. Втім, далі були удари по Харкову, Покровську, Кривому Рогу та низці інших міст.
- У переддень засідання Дмитро Кулеба назвав засоби ППО пріоритетом. Саме цього Україна терміново потребує від Заходу.