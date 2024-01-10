Документи про спільне українсько-литовське виробництво вже підписали. Заяви президента можна почути в ефірі телемарафону.

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Як допоможе Литва

За словами президента, ідеться не просто про допомогу, а про спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами. Саме антидронових засобів відчайдушно потребує фронт.

Зеленський заявив, що "таких контрактів і договорів буде багато", над цим уже працюють.

У світі дефіцит зброї. Її бракує для нас, бракує для всього світу. Порожні склади і багато викликів для оборони багатьох країн світу. Тому ми зацікавлені у спільній продукції. Ми почали цю роботу зі США, продовжили з європейськими партнерами. Будемо це робити постійно. Не чекати, доки дефіцит сам собою закриється, – цього не буде,

– сказав він.

Але сучасні засоби ППО Україна поки що не в змозі виробляти з партнерами, а їх дуже сильно бракує. Із 500 ракетно-дронових ударів росіян за святкові дні українська ППО відбила 70%.

Боритися з росіянами можна технологіями. Тож у пріоритеті – ППО та протидронові засоби.

2024 рік буде вирішальним

Зеленський подякував за військову підтримку, яку надає Литва, – це зброя, техніка, потужні оборонні пакети, тренування воїнів Сил оборони, лідерство країни в коаліції щодо розмінування.

Цей рік, на переконання президента, стане вирішальним для України та світу. І саме Україна та її партнери можуть вплинути на це.

"Наша сила має це визначити. Наша єдність має це зробити", – сказав Зеленський.

Своїм візитом він хоче показати: те, чого Україна прагне для себе, працює і для свободи та незалежності кожного народу, якому загрожує Росія.

Має відбутися засідання Ради Україна – НАТО