Документы о совместном украинско-литовском производстве уже заключили. Заявления президента можно услышать в эфире телемарафона.

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Как поможет Литва

По словам президента, речь идет не просто о помощи, а о совместном производстве, в том числе средств борьбы с дронами. Именно в антидроновых средствах отчаянно нуждается фронт.

Зеленский заявил, что "таких контрактов и договоров будет много", над этим уже работают.

В мире – дефицит оружия. Его не хватает для нас, не хватает для всего мира. Пустые склады и множество вызовов для обороны многих стран мира. Поэтому мы заинтересованы в совместной продукции. Мы начали работу с США, продолжили с европейскими партнерами. Будем это делать постоянно. Не ждать, пока дефицит сам собой закроется, – этого не будет,

– сказал он.

Но современные средства ПВО Украина пока не в состоянии производить с партнерами, а их очень не хватает. Из 500 ракетно-дроновых ударов россиян за праздничные дни украинская ПВО отразила 70%.

Бороться с россиянами можно технологиями. Поэтому в приоритете – ПВО и противодроновые средства.

2024 год будет решающим

Зеленский поблагодарил за военную поддержку, которую оказывает Литва, – это оружие, техника, мощные оборонные пакеты, тренировки воинов Сил обороны, лидерство страны в коалиции по разминированию.

Этот год, по мнению президента, станет решающим для Украины и мира. И именно Украина и ее партнеры могут повлиять на это.

"Наша сила должна это определить. Наше единство должно это сделать", – сказал Зеленский.

Своим визитом он хочет показать: то, к чему Украина стремится для себя, работает и для свободы и независимости каждого народа, которому угрожает Россия.

Должно состояться заседание Совета Украина – НАТО