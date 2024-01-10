Украина инициировала эту встречу 3 января после ракетно-дроновых атак 29 декабря и 2 января. Но Россия атакует каждый день: 6 января ударила по больнице в Покровске прямо во время хирургической операции, 8 января уничтожила "Ашан" в Кривом Роге, а вечером 9 января ударила по детскому оздоровительному центру в Харькове. В преддверии заседания с НАТО Дмитрий Кулеба назвал, чего требует наше государство от Запада.

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О чем просит Украина

Прежде всего мы ожидаем, что заседание ускорит принятие критически важных решений относительно дальнейшего усиления возможностей противовоздушной обороны Украины. Как с точки зрения современных систем, так и боеприпасов к ним,

– сообщил министр иностранных дел.

Глава МИД добавил, что наше государство глубоко благодарно всем партнерам, которые продолжают предоставлять средства для защиты неба.

Он надеется, что на заседании Совета Украина – НАТО примут немедленные обязательства по усилению украинской ПВО. Больше средств ПВО нужны нам уже сегодня, а не когда-то там завтра.

Если Украина будет регулярно получать ракеты для систем Patriot, IRIS-T, NASAMS, это не только обеспечит ее безопасность. Это еще и снизит вероятность того, что российские ракеты или беспилотники "случайно" окажутся в воздушном пространстве возле стран НАТО. Так что союзники должны мобилизовать свои силы и помочь Украине.

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Шольц также призвал больше помогать Украине

8 января канцлер Германии призвал страны ЕС предоставить Украине больше военной помощи. Однако когда будут ракеты TAURUS – до сих пор не известно.