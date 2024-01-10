Во время парламентских дебатов 9 января заместитель министра обороны Чехии Ян Иреш вступил в спор с депутатами, призывающими к "мирному разрешению" конфликта.

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В чешском парламенте разразился конфликт

Обсуждения касались петиций антиправительственной группы Чехия против бедности, призывающих прекратить риторику о том, что "Чехия находится в состоянии войны". Они требуют остановить поставки вооружений в Украину.

Представитель ассоциации и глава непарламентской партии Право уважения и достоинства (PRO) Индржих Райхл и другие члены политической партии также отметили важность "дипломатического и мирного разрешения" конфликта. В частности, Райхл заявил, что слова о том, что Чехия воюет за Украину – якобы "ложь и чистая манипуляция". И Чехия должна думать о своем суверенитете.

Без поддержки Украины российские войска могут оказаться в Европе

В ответ заместитель министра обороны Чехии Ян Иреш подчеркнул, что вопрос прекращения войны полностью зависит от России и ее президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что предоставление военной помощи Украине может способствовать защите ее независимости и предотвратить агрессию.

Он также подчеркнул, что без поддержки Украины, Чехии и других европейских стран могут оказаться под властью российской армии.

Несомненно, что если бы мы не поддержали Украину в военном плане с самого начала – Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира – российская армия была бы сегодня в Киеве, или даже в Ужгороде,

– сказал Иреш.

Тогда же Индржих Райхл заявил, что не предлагает выполнять все требования России, однако, по его мнению, Украина "никогда не победит Россию" в войне.

Тогда вмешался заместитель министра иностранных дел Ян Мариан – он подчеркнул, что мир должен быть справедливым и соответствовать международному праву, а единственным легитимным предложением является украинский мирный план президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что Украина и украинское общество имеют право согласиться на любое решение, однако именно у России есть возможность немедленно прекратить свою агрессию.

Мариан также отметил, что чешская дипломатия не видит интереса России в мире. По его словам, Украина защищает Европу, а значит и Чехию от агрессивного поведения России. Потому военная помощь Украине отвечает интересам безопасности Чехии.