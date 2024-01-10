Під час парламентських дебатів 9 січня заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш вступив у суперечку з депутатами, які закликають до "мирного вирішення" конфлікту.

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У чеському парламенті спалахнув конфлікт

Обговорення стосувалися петицій антиурядової групи Чехія проти бідності, які закликають припинити риторику про те, що "Чехія перебуває у стані війни". Вони вимагають зупинити постачання озброєнь в Україну.

Представник асоціації та голова непарламентської партії Право поваги і гідності (PRO) Їндржіх Райхл та інші члени політичної партії також наголосили на важливості "дипломатичного і мирного вирішення" конфлікту. Зокрема Райхл заявив, що слова про те, що Чехія воює за Україну – нібито "брехня та чиста маніпуляція". І Чехія повинна думати про свій суверенітет.

Без підтримки України російські війська можуть опинитися в Європі

У відповідь заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш наголосв, що питання припинення війни повністю залежить від Росії та її президента Владіміра Путіна. Він підкреслив, що надання військової допомоги Україні може сприяти захисту її незалежності та запобігти агресії.

Він також наголосив, що без підтримки України, Чехія та інші європейські країни можуть опинитися під владою російської армії.

Безсумнівно, що якби ми не підтримали Україну у військовому плані з самого початку – Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу, – російська армія була б сьогодні в Києві, або навіть в Ужгороді,

– сказав Їреш.

Тоді ж Їндржіх Райхл заявив, що не пропонує виконувати всі вимоги Росії, однак, на його думку, Україна "ніколи не переможе Росію" у війні.

Тоді втрутився заступник міністра закордонних справ Ян Маріан – він наголосив, що світ має бути справедливим та відповідати міжнародному праву, а єдиною легітимною пропозицією є український мирний план президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що Україна та українське суспільство мають право погодитися на будь-яке рішення, однак саме Росія має можливість негайно припинити свою агресію.

Маріан також зауважив, що чеська дипломатія не бачить зацікавлення Росії у мирі. За його словами, Україна захищає Європу, а відтак і Чехію від агресивної поведінки Росії. Тому військова допомога Україні відповідає інтересам безпеки Чехії.