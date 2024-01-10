Вечером российские оккупанты ударили двумя ракетами. по детскому оздоровительному лагерю на окраине города.
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Последствия террористической атаки
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, обошлось без пострадавших. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что лагерь был пуст.
Отмечаю, что это абсолютно гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он – в чистом виде террорист,
– написал Терехов.
Как выглядит детский оздоровительный центр после обстрела: фото от ОВА и прокуратуры
Прокуратура открыла дело
Стражи порядка уже зафиксировали последствия российской ночной атаки на детскую инфраструктуру в Харькове. В облпрокуратуре отметили, что по этому факту правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.
По предварительным данным следствия, оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300.
Ситуация в Харьковской области
- За сутки российские оккупанты нанесли удары по более чем 17 населенным пунктам Харьковской области: Уды, Веселое, Слобожанское Харьковского района, Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района, Купянск, Ивановка Купянского района. Авиаудары зафиксировали по Веселому, Петропавловке, Ивановке, Табаевке, Песчаному, Берестовому Купянского района.
- Около 9:30 в результате вражеских обстрелов повреждены опоры линий электропередач в селе Слобожанское Харьковского района. Без пострадавших.
- Впоследствии враг повторно обстрелял Слобожанское, повредив здание поселкового совета, окна, крышу, забор, стены и близлежащее помещение. К счастью, потерпевших нет.