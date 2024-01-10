Вечером российские оккупанты ударили двумя ракетами. по детскому оздоровительному лагерю на окраине города.

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Последствия террористической атаки

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, обошлось без пострадавших. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что лагерь был пуст.

Отмечаю, что это абсолютно гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он – в чистом виде террорист,

– написал Терехов.

Как выглядит детский оздоровительный центр после обстрела: фото от ОВА и прокуратуры

Прокуратура открыла дело

Стражи порядка уже зафиксировали последствия российской ночной атаки на детскую инфраструктуру в Харькове. В облпрокуратуре отметили, что по этому факту правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

По предварительным данным следствия, оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300.

Ситуация в Харьковской области