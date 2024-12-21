В девятиэтажном жилом доме на Салтовке "Шахед" попал между первым и вторым этажом. Корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко отметила, что там полностью вывалились плиты.

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Враг атаковал Харьков

Анна Черненко рассказала, что квартиры очень пострадали. Местные рассказывали, что в момент удара людей не было в квартирах. Последствия очень серьезные. Часть дома отключена от коммуникаций. Продолжается работа сначала проверки конструкции, дальше – возвращение жизни в это жилье.

Шесть человек были ранены. 11-летнюю девочку посекло стеклом, но, к счастью, ранение легкое, ее не госпитализировали. Но одна из самых старших пострадавших до сих пор в больнице, за ней присматривают врачи.

На втором этаже окно забито фанерой. Одно окно вылетело. Я чудом осталась жива. Поэтому если бы я находилась на кухне или возле окна, меня бы сильно. Я услышала звук, похожий на мотоцикл. Сразу полетело стекло, я лежала на кровати. Это было секундное дело. Я выскочила в коридор, позвонила сыну и начала собираться,

– поделилась жительница дома.

Враг ударил по Салтовскому району в 21:40. А уже через два часа была атака беспилотниками по Киевскому району, по частному сектору. По данным ГСЧС, возле домов произошел взрыв. Оттуда спасли двух человек. Местные говорят, что быстро прибыли все экстренные службы и помогали людям уже с первых часов. В общем было повреждено 20 домов.

Коммунальные службы, облэнерго, газовики начали чинить дома, коммуникации. Потому что здесь из-за прилета также пострадал газопровод. Поэтому пришлось отключать от газоснабжения определенную часть улицы.

У пострадавших нет серьезных ранений. Две женщины старшего возраста очень сильно испугались, имеют острую реакцию на стресс. Елена рассказала, что на ее дочь с инвалидностью первой группы посыпалось стекло. Сама девушка убежать от беспилотника не могла, мама начала ей помогать.

"Конечно, мы сильно испугались. Прежде всего дочка слышала, как это было, что оно сначала гудело потихоньку, и слышно было, как снижается. А потом как блеснуло что-то красным, был большой взрыв. Она как раз сидела, и в окно посыпалось", – отметила она.

Также между этими двумя прилетами дронов был удар по Солоницевке Харьковского района. Там ударили по гражданскому предприятию. "Шахед" попал в крышу. Но, к счастью, тоже без серьезных раненых, без пострадавших.