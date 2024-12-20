Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
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Россия терроризирует Харьков
Россия продолжает терроризировать Харьков. Так, поздно вечером 20 декабря город оказался под ударами "Шахедов". Сначала оккупанты ударили по многоэтажке в Салтовском районе.
Около 23:50 стало известно о втором прилете в Харькове. Так, враг ударил по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар.