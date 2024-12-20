Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Росія тероризує Харків

Росія продовжує тероризувати Харків. Так, пізно ввечері 20 грудня місто опинилося під ударами "Шахедів". Спочатку окупанти вдарили по багатоповерхівці у Салтівському районі.

Близько 23:50 стало відомо про другий приліт у Харкові. Так, ворог вдарив по Київському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа.