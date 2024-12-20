Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також Ворог атакував багатоповерхівку у Запоріжжі: є постраждалі, серед них – дитина

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака на Харків 20 грудня: "Шахед" влучив у багатоповерхівку

Близько 22:00 посадовець повідомив про влучання російського БпЛА у Салтівському районі Харкова.

Влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів,
– написав Олег Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов також підтвердив влучання агресора по житловому будинку. Уточнив, удар пройшовся між першим і другим поверхом.

О 22:03 голова ОВА повідомив, що станом на зараз є 2 звернення щодо гострої реакції на стрес. Медики надали допомогу на місці.

Уже о 22:25 кількість постраждалих внаслідок атаки Росії зросла.

Наразі четверо постраждалих серед яких дівчинка 12 років,
заявив Ігор Терехов.

Синєгубов зазначив, що всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Зауважимо, станом на 22:20 повітряна тривога на Харківщині триває. Її оголосили ще близько 19:22. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.