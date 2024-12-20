Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Враг атаковал Запорожье

В 20:03 в Запорожской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали дроны-камикадзе, которые Россия запустила по территории Украины.

Иван Федоров призвал горожан и жителей области оставаться в укрытиях до отбоя. В 21:17 он сообщил, что в результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар.

На место выехала бригада скорой помощи. Сейчас информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Федоров также показал последствия российской атаки по Запорожью. На опубликованной фотографии видно, что после атаки повреждены балконы жилого дома и остекление.



Последствия атаки по Запорожью / Фото Иван Федоров

В Воздушных силах призывают жителей Запорожья оставаться в укрытиях, ведь враг продолжает атаковать "Шахедами". Ударные дроны летят с временно оккупированных территорий, поэтому опасность еще не миновала.

В области россияне охотятся на гражданских

Кроме дронов-камикадзе враг продолжает атаковать и fpv-дронами. Так, в Новоданиловке Запорожской области ранен 59-летний житель. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.