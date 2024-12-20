Тревога раздается в восточных областях страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте правилами безопасности, во время тревоги находитесь в укрытии.
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Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграмме.
Полтава, внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северо- и юго-востока!
Обновление информации о вражеских ударных БпЛА
- Новые группы БпЛА на Сумщине, на востоке Харьковщины, на севере Донетчины, на юго-востоке Днепропетровщины;
- БпЛА в центре Сумщины, курс – западный/юго-западный/южный;
- БпЛА в центре Полтавщины, курс – юго-западный юго-западный;
- БпЛА на севере и востоке Днепропетровщины, курс – северный;
- БпЛА на востоке Харьковщины и севере Донетчины, курс – западный.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
Запорожье, внимание! Над городом вражеский БпЛА! Находитесь в укрытиях!
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
Город Кременчуг (Полтавщина), внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северного и юго-востока!
Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА изменили курс на север.
Сумы, внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!
Донецкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА!
Обновление информации о вражеских ударных БпЛА от Воздушных сил
БпЛА:
- в центре Сумщины, курс – западный/юго-западный;
- в центре Полтавщины, курс – северный/юго-западный;
- на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный;
- на востоке Харьковщины, курс – юго-западный.
Где звучит воздушная тревога
Карта воздушных тревог в реальном времени
Город Павлоград (Днепропетровская область) внимание! Находитесь в укрытиях!
Вражеские ударные БпЛА продолжают движение на северо-запад над вашим городом!
Вражеские ударные БпЛА с юго-востока Днепропетровщины продолжают движение в направлении Каменского водохранилища на Полтавщину.