Тревога раздается в восточных областях страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте правилами безопасности, во время тревоги находитесь в укрытии.

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Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграмме.

20:27, 20 декабря Полтава, внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северо- и юго-востока!

20:24, 20 декабря Обновление информации о вражеских ударных БпЛА Новые группы БпЛА на Сумщине, на востоке Харьковщины, на севере Донетчины, на юго-востоке Днепропетровщины;

БпЛА в центре Сумщины, курс – западный/юго-западный/южный;

БпЛА в центре Полтавщины, курс – юго-западный юго-западный;

БпЛА на севере и востоке Днепропетровщины, курс – северный;

БпЛА на востоке Харьковщины и севере Донетчины, курс – западный.

20:24, 20 декабря Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

20:18, 20 декабря Запорожье, внимание! Над городом вражеский БпЛА! Находитесь в укрытиях!

20:16, 20 декабря Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

20:15, 20 декабря Город Кременчуг (Полтавщина), внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северного и юго-востока!

20:14, 20 декабря Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

20:05, 20 декабря Несколько групп вражеских ударных БпЛА изменили курс на север.

19:48, 20 декабря Сумы, внимание! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!

19:48, 20 декабря Донецкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА!

19:47, 20 декабря Обновление информации о вражеских ударных БпЛА от Воздушных сил БпЛА: в центре Сумщины, курс – западный/юго-западный;

в центре Полтавщины, курс – северный/юго-западный;

на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный;

на востоке Харьковщины, курс – юго-западный.

19:45, 20 декабря Где звучит воздушная тревога Карта воздушных тревог в реальном времени

19:44, 20 декабря Город Павлоград (Днепропетровская область) внимание! Находитесь в укрытиях!

Вражеские ударные БпЛА продолжают движение на северо-запад над вашим городом!