Кто получит выплаты на дрова в 2024 году

Максимальная сумма, которую можно получить на покупку твердого топлива, на одну семью составляет 16 234 гривны в год, об этом пишет 24 канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Обратите внимание! Жители прифронтовых украинских территорий получат больше денег на приобретение дров.

Принятое постановление предусматривает предоставить единовременную выплату разным домохозяйствам прифронтовых (приграничных) общин на приобретение твердого бытового топлива. Ее размер составляет 21 тысячу гривен.

Всего на этот гуманитарный проект предусмотрено 1,2 млрд грн,

– пишет Правительственный портал.

Первоначально помощь окажут жителям, проживающих в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с Россией или линии соприкосновения. Речь идет об общинах таких областей:

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской:

Николаевской;

Черниговской.

Как оформить выплаты на дрова в 2024 году

Для оформления выплат, украинцам следует:

подать заявление на получение субсидии на дрова;

предоставить декларацию о доходах за предыдущие 12 месяцев;

обратиться в местный орган социальной защиты населения.

Важно! Но в отдельных случаях граждан могут попросить предоставить справку, которая подтверждает факт использования печного отопления и дров для обогрева своего дома.