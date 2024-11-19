Как провести расчеты самостоятельно

Чтобы определить субсидию, необходимо отминусовать из размера платы за СГТП обязательный платеж, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сначала нужно определить размер платы за СГТП. Для этого необходимо знать нормы и предельные показатели топлива. Эти значения утверждены постановлением правительства № 356 от 23 апреля 2012 года

В 2024 году предельные показатели следующие:

за сжиженный газ – 382,46 гривны за 1 баллон;

за твердое топливо – 3 824, 63 гривны за тонну.

Нормы, при этом, следующие:

за сжиженный газ – 2 баллона (на 1 – 2 человека), 3 баллона (на 3 – 4 человека), 4 баллона (на 5 и более человек);

за твердое топливо – 2 тонны на домохозяйство.

Разберемся на примере как это рассчитать для конкретно определенного домохозяйства, где проживает 2 человека: (382,46*2 баллона) + (3 824, 63*2 тонны) = 8 414,18 гривны.

Обратите внимание! Формулу расчета обязательного платежа вы можете найти здесь.