Як провести розрахунки самостійно

Аби визначити субсидію, необхідно відмінусувати з розміру плати за СГТП обов'язковий платіж, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Спочатку потрібно визначити розмір плати за СГТП. Для цього необхідно знати норми та граничні показники палива. Ці значення утверджені постановою уряду № 356 від 23 квітня 2012 року

У 2024 році граничні показники такі:

за скраплений газ – 382,46 гривні за 1 балон;

за тверде паливо – 3 824, 63 гривні за тонну.

Норми, при цьому, такі:

за скраплений газ – 2 балони (на 1 – 2 особи), 3 балони (на 3 – 4 особи), 4 балони (на 5 і більше осіб);

за тверде паливо – 2 тонни на домогосподарство.

Розберемося на прикладі як це розрахувати для конкретно визначеного домогосподарства, де проживає 2 особи: (382,46*2 балони) + (3 824, 63*2 тонни) = 8 414,18 гривні.

Зверніть увагу! Формулу розрахунку обов'язкового платежу ви можете знайти тут.