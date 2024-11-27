В каких регионах меньше света, чем в других

Как рассказал 24 Каналу энергетический эксперт Геннадий Рябцев, объединенная энергосистема Украины разделена на подсистемы. Но мощности перераспределения электрической энергии между этими подсистемами ограничены.

Читайте также 20 часов без света: возможен ли такой прогноз в Украине и при каких условиях

Это означает, что энергетики не могут передать электрическую энергию из западной подсистемы в восточную подсистему в том объеме, в котором может понадобиться.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований То есть линий электропередач, которые соединяют подсистемы, не хватает или они повреждены, поэтому невозможно выровнять, например, объемы потребления электрической энергии или объемы недостатка электрической энергии в разных регионах из-за ограничений, которые существуют в системе.

Таким образом, если на западе страны выключают свет по 4 часа в сутки, то на юге это вполне может быть 6 часов в сутки.

Интересно! Решением такой проблемы, по словам Рябцева, может стать восстановление баланса в энергосистеме, то есть когда производство электрической энергии и ее потребление равны в каждый промежуток времени. Однако при постоянных обстрелах этого достичь трудно.

В то же время энергетический эксперт Юрий Корольчук в разговоре с 24 Каналом добавляет, что интенсивность отключений зависит и от того, были ли повреждены тепловые электростанции в том или ином регионе, в какой степени они повреждены и как они могут работать. Кроме того, погода тоже является важным фактором на сегодня.

Важно! Если холоднее, чем обычно, то подстанции могут не пропускать большего объема электроэнергии, более того, когда еще и не проводился оперативный ремонт.

Корольчук добавляет, что больше всего на юге страны могут страдать Одесская и Николаевская области, однако во второй после начала полномасштабного вторжения существенно уменьшилось количество промышленных объектов и потребителей электроэнергии, а значит ситуация со светом может быть лучше.

Юрий Корольчук Соучредитель Института энергетических стратегий В Одесской области на самом деле всегда было больше повреждений, ведь там проходит линия трафика, где везут не просто обычные товары, а военное оборудование. Поэтому россияне пытаются "разбить" этот коридор. В том числе страдает и электроэнергия, которая дает возможность функционировать полноценно железной дороге, которая, в свою очередь, является ключевой для перевозок.

Эксперт отмечает, что ракетные атаки и погодные условия также влияют и на работу центрального региона Украины, например Днепропетровскую область и Днепр, где сейчас больше всего отключений света.

Напоминаем! Еще раньше эксперты спрогнозировали, что зимой ожидается самая сложная ситуация со светом на Левобережье, востоке и юге Украины.

Поэтому директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что юг страны в принципе имеет большой дефицит генерирующих мощностей,

А член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун говорила о том, что две крупные электростанции находятся на западе Украины, откуда нужно передавать электричество на восток. А в случае разрушения систем передач это станет невозможным.

По сколько часов выключают свет в разных областях Украины

Например, по состоянию на обед 26 ноября, по данным "Львовоблэнерго", на Львовщине обнародовали график:

в группе 3.1 света не было с 09:00 по 10:00,

группа 3.2 – от 07:00 по 09:00,

у группы 1.2 – от 16:00 по 18:00,

группа 2.1 – с 18:00 по 19:00,

вечером того же дня обнародовали графики, где 1.1 группа имела отключение с 14:00 по 16:00,

а группа 2.2 с 20:00 по 21:00.

В то время в Одесской области из шести групп отключений света, по состоянию на 26 ноября, не было только в двух, сообщили в ДТЭК.

2 группа не имела света с 14:00 по 17:00,

3 группа – с 07:00 по 10:00,

4 группа – с 09:00 по 11:00, с 16:00 по 20:00,

5 группа – с 19:00 по 22:00.

У Николаевской области, по состоянию на 26 ноября, также действовал график почасовых отключений электроэнергии, сообщили в АО "Николаевоблэнерго". График выглядел следующим образом:

1 очередь: 16:00 – 18:00,

3 очередь: 14:00 – 16:00,

4 очередь: 08:00 – 10:00, 20:00 – 21:00,

5 очередь: 18:00 – 20:00,

6 очередь: 07:00 – 08:00.

Какое состояние энергосистемы на сегодня

Рябцев отмечает, что ситуация с электроэнергией в стране остается сложной, ведь последствия от повреждений, которые были нанесены сетям энергосистемы во время российской атаки 17 ноября, оказались значительно большими, чем ожидалось.

Обратите внимание! В ночь на 17 ноября Россия массированно атаковала Украину: было выпущено 120 ракет и 90 дронов. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, поэтому были введены отключения света в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Одесской и других регионах.

Для нейтрализации таких повреждений нужно больше времени, чем рассчитывали энергетики. Кроме того, есть опасения, что ремонты, которые проводились в межсезонье на украинских АЭС не позволили повысить надежность работы энергоблоков,

– рассказывает господин Геннадий.

Речь идет о том, что сейчас энергоблоки АЭС не выдают полной мощности. По каким причинам это происходит неизвестно. Рябцев отмечает, что есть предположение, что это является следствием недостаточного качества ремонтных работ в межсезонье.

А вот Юрию Корольчуку пока трудно сказать, будет ли атаковать Россия в дальнейшем энергообъекты Украины, ведь последняя массовая атака врага была комбинированной, то есть под прицелом была не только энергосистема, но и другие объекты.

Если же обстрелы будут продолжаться, то ситуация будет становиться только хуже. Отключения будут и они будут корректироваться и без ракетных ударов,

– заключает эксперт.

Кроме того, Корольчук называет 3 возможных сценария относительно отключений, которые ждут Украину этой зимой: