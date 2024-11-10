Украина снова готовится к непростой зиме в период отопительного сезона 2024 – 2025 годов. Это будет вторая зима, которая может сопровождаться длительными отключениями света. Есть прогнозы, что потребители могут остаться без света даже до 20 часов.

Среди причин есть, конечно, возможные новые атаки России на объекты критической инфраструктуры. Кроме того, после последних обстрелов энергосистема Украины до сих пор не восстановилась, а потому даже низкая температура тоже влияет на бесперебойную подачу электроэнергии.

24 Канал узнавал, сколько часов может Украина быть без света этой зимой, при каких условиях возможны длительные отключения и готовы ли города к новым вызовам, связанным с электроэнергией.

По сколько часов не будет света в Украине

Украину ждет самая суровая зима, поскольку грозит дефицит электроэнергии, сообщает Politico. По словам Александра Харченко, директор Центра исследований энергетической отрасли и советника правительства Украины по вопросам энергетики, резкое похолодание и удары по атомной энергосистеме Украины вместе с уже нанесенным ущербом могут привести к отключениям электроэнергии.

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В то же время если температура упадет ниже 10 градусов по Цельсию и Россия будет пытаться повредить украинские атомные станции, тогда Украина может столкнуться с отключениями до 20 часов в сутки.

Энергетический эксперт Олег Попенко для 24 Канала соглашается с возможным прогнозом, объясняя, что это может случиться, если Россия полностью разрушит линии электропередач, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции и тому подобное. Речь идет о массированной атаке, когда одновременно будет лететь несколько десятков ракет.

Олег Попенко Глава комитета по вопросам ЖКХ Во-первых, если даже температура понизится ниже чем на 10 градусов, это серьезный случай для нашей энергетической системы. А во-вторых, это сразу отразится на запасах природных ресурсов. В то же время у нас вся маневровая электроэнергия работает на газу.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев для 24 Канала добавляет, что отключение до 20 часов вполне возможны, однако не во всех регионах. Эксперт объясняет, что прежде всего длительные отключения могут касаться Харькова, если будут долгие обстрелы, в том числе и объектов критической инфраструктуры.

Геннадий Рябцев Директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Если проанализировать, какая сейчас реальная ситуация с энергосистемой в стране, а также учесть момент, когда температура будет довольно низкой, то вполне возможно, что в Украине будут введены ограничения в энергопотреблении продолжительностью до двух очередей отключений или до трех очередей, если температура будет ниже чем минус 10 градусов. Это как раз предусматривает 8 часов без света.

В то же время энергетический эксперт отмечает, что если же температура будет держаться выше 0 градусов, как сегодня, тогда при всех других условиях энергоснабжение будет осуществляться для потребителей в полном объеме.

Важно! По словам Рябцева, в Украине сейчас существенно возросла плотность противовоздушной обороны, а потому проблем, которые были зимой 2022 – 2023 года, может не быть.

Почему нынешние прогнозы не точны

Однако эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом рассказал, что все прогнозы на сегодня – это лишь вопрос вероятности.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Есть вероятность, соответственно, что может действительно не быть света до 20 часов в сутки, но какая это вероятность. На мой взгляд, пока нет каких-то технических оснований говорить, что именно будут длительные отключения. Наоборот, есть основания говорить, что они будут минимизированы, конечно, если без учета военного фактора.

Омельченко добавляет, что для того, чтобы сказать, какие будут отключения, нужно знать:

Первое – насколько в России есть возможность и потенциал для новых атак, то есть какое количество ракет и дронов, на какие они цели планируют атаки, когда планируют.

– насколько в России есть возможность и потенциал для новых атак, то есть какое количество ракет и дронов, на какие они цели планируют атаки, когда планируют. Второе – какие возможности украинских противовоздушной обороны защитить объекты, какие есть резервы оборудования и тому подобное.

Это целый комплекс информации, которая является секретной. Поэтому все разговоры о вероятных отключениях – это спекуляции,

– добавляет Омельченко.

Какое состояние энергосистемы сейчас

По словам Владимира Омельченко, состояние украинской энергетики на сегодня стабильно плохое. Она находится "в состоянии реанимации", и даже несмотря на это система еще имеет определенный запас прочности.

Кроме того, недавно Украина получила возможность получать импортную электрическую энергию. Но такими возможностями тоже нужно уметь воспользоваться. Для этого нужно изменить подходы в определении прайскейпов или ограничении ценового потолка. Ведь без этого мы не сможем воспользоваться этой опцией из-за коммерческой нецелесообразности,

– говорит Омельченко.

Кроме того, вероятность введения плановых отключений будет достаточно высока. Однако, по словам Омельченко, не морозы будут определять стабильность энергетической системы.

Гораздо более опасным фактором является военный, который будет определять формат прохождения этого отопительного сезона. Какие будут графики применены, когда они будут применены. Морозы, температурный режим – это уже второстепенный вопрос,

– добавляет эксперт.

Как города Украины подготовлены к зиме

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодня во всех регионах стартовал отопительный сезон, кроме Херсонщины, ведь в регионе до сих пор сохраняется относительно теплая погода.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Готовность общин и областей к зиме является стопроцентной. Работают 83% от всех котельных, тепло подается в 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов. Профильные министерства и ведомства контролируют ситуацию и вместе с местными властями понимают свои зоны ответственности.

Олег Попенко рассказывает, что в каждом городе своя отдельная история с прохождением зимы. Поэтому есть города, которые, в принципе, очень хорошо подготовились к отопительному сезону.

А есть города, где проблемы огромные с прохождением отопительного сезона. Даже если брать Киев, то есть районы, где ситуация более-менее нормальная, например Оболонский район. В то же время есть проблемы в Дарницком и Днепровском районах,

– отмечает эксперт.

Рябцев добавляет, что если речь идет об объектах, которые подчинены Минсоцполитики, то из его отчета известно, что объекты обеспечены резервными источниками энергии. Примерно о том же самом отчитались в Минздраве.

Однако мы должны понимать, что никакие органы местного самоуправления не в состоянии обеспечить резервными источниками энергии спальные районы городов, ведь это вряд ли вообще возможно,

– говорит Геннадий Рябцев.

Кроме того, он отмечает, что все сети и системы в Украине – устаревшие. Поэтому обновить их в полном объеме невозможно. Тем более во время войны. Поэтому вполне возможно, что в течение отопительного сезона будет выходить из строя оборудование, будет прекращаться энергоснабжение из-за непогоды и тому подобное.

Готовы ли к зимнему сезону городские советы

На запрос 24 Канала Андрей Москаленко, первый заместитель городского главы по вопросам экономического развития Львовского городского совета, сообщил, что сейчас город полностью обеспечивается электроснабжением. Также во Львове позаботились о резервных источниках энергии для критически важных объектов на случай новых атак России.

Андрей Москаленко Первый заместитель городского главы по вопросам экономического развития Львовского городского совета Мы на самом деле всегда в этой формулировке стараемся быть осторожными, потому что все зависит от того, какие именно объекты будут подвергаться атаке. Мы понимаем, что если разрушается один из ключевых объектов, который может генерировать отопление, то понятно, что мы находим альтернативные варианты.

На данный момент город готов к трем возможным сценариям:

Зеленый: если не будет повреждений;

если не будет повреждений; Желтый: если определенные объекты, например системы электроснабжения, будут повреждены, предусмотрена организация работы служб в таких условиях;

если определенные объекты, например системы электроснабжения, будут повреждены, предусмотрена организация работы служб в таких условиях; Красный: если серьезное разрушение лишит город централизованного отопления. Для этого заранее подготовлены тысячи локаций с простыми обогревательными средствами, чтобы помочь жителям пройти трудный период.

Поэтому конечно, что мы готовимся ко всем сценариям. На сегодня по максимуму все сделано, чтобы быть готовыми. Но мы всегда осторожны с этим, потому что мы не можем спрогнозировать. Здесь очень разные атаки могут быть, поэтому нужно быть максимально осторожными,

– сказал Москаленко.

В то же время город подготовил также несколько протоколов для работы в условиях частичного или полного отсутствия электричества и газа в случае возникновения проблем во время отопительного сезона. В частности:

Для обеспечения работы светофоров во Львове на главных магистралях 67 светофоров подключены к резервному питанию, которое активируется при отсутствии централизованного снабжения.

во Львове на главных магистралях 67 светофоров подключены к резервному питанию, которое активируется при отсутствии централизованного снабжения. Для обеспечения электроснабжения котельные во Львове оснащены генераторами, а также предусмотрен резервный запуск для ТЭЦ.

во Львове оснащены генераторами, а также предусмотрен резервный запуск для ТЭЦ. Кроме того, со следующей недели в городе планируют запустить когенерационные установки.

В то же время для обеспечения водоснабжения, с учетом особенностей города, вода подается из отдаленных районов и разных направлений. В нескольких из них установлены мощные генераторы на несколько мегаватт, которые обеспечивают подачу воды в город в случае необходимости.

На пути у нас также стоят меньшие генераторы, там где-то на где-то около 100 – 150 киловатт, которые обеспечивают поддержку воды. Мы можем подвести к первым этажам. А в тех домах, где установлены генераторы, есть возможность поднять до последнего этажа,

– рассказал Москаленко.

В то же время Одесский городской совет на запрос 24 Канала сообщил, что в городе ситуация с электроснабжением остается сложной из-за отсутствия собственной генерации. Однако недавно город сделал значительный шаг в этом направлении: на территории одной из городских котельных установлена первая когенерационная установка.

На днях мы сделали большой шаг на этом пути – на территории одной из котельных города установили первую когенерационную установку, которая является чрезвычайно важной для сферы теплоснабжения из-за независимости от центрального энергоснабжения, высокой энергоэффективности и быстрой адаптации и восстановления. До конца года ожидаем еще две такие машины,

– рассказали в Одесском городском совете.

В то же время в городском совете был разработан и утвержден алгоритм действий на случай возможных чрезвычайных ситуаций во время отопительного сезона. В рамках подготовки отработаны все шаги на случай таких событий.

Все малые котельные КП "ТМО" обеспечены резервными источниками питания, на больших котельных запущен процесс поступления более мощных когенерационных машин,

– сообщили в Одесском городском совете.

Обратите внимание! 24 Канал также посылал запрос в Киевский городской совет, но на момент выхода публикации ответа не получил.