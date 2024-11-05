Каким будет дефицит электроэнергии

По словам главы миссии МВФ в Украине Тревора Лессарда, наиболее важные сектора, например здравоохранение и оборона, будут более резистентными к дефициту электричества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью изданию "Интерфакс-Украина".

Читайте также Сколько стоит киловатт света ночью в ноябре

Он отметил, что показатели дефицита могут меняться в зависимости от погодных условий, спроса, а также от монтажных и ремонтных работ.

Кроме того, сейчас сложно определить, как дефицит электроэнергии повлияет на украинскую экономику. Это зависит не только от имеющихся генерирующих мощностей и возможностей импорта, но и от спроса на электроэнергию.

Тревор Лессард Глава миссии МВФ в Украине Это один из вопросов, который будет очень сложно решить, и именно поэтому вы видите много комментаторов, которые беспокоятся о зиме: если существует дефицит электроэнергии, этот дефицит должен быть распределен на всю экономику, и он, вероятно, не будет распределен равномерно.

Представитель МВФ напомнил, что украинские власти ранее заявляли о приоритете для критических секторов в случае дефицита электроэнергии.

Что будет с импортом

Лессард также отметил, что одним из решений для покрытия дефицита электроэнергии в Украине является импорт из Европы. Однако Украина имеет технологическое ограничение на объем импортируемой энергии.

Заметьте! По его словам, максимальная мощность импорта сейчас составляет 2-2,1 гигаватта. Этот объем потребления не является существенным для восточноевропейских экономик.

При этом европейские страны имеют дополнительные резервы, включая новую "зеленую" энергию, которую можно будет поставлять в сеть.