Сколько стоит киловатт электроэнергии ночью
Несмотря на то, что тариф фиксированный, для потребителей с двухзонными и трехзонными счетчиками стоимость электроэнергии отличается, сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию Yasno.
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Так, в ночные часы, с 23:00 до 07:00, тариф составляет 2,16 гривны за киловатт-час. Это на 50% ниже основного тарифа.
Установка таких счетчиков требует дополнительных затрат, и их окупаемость зависит от уровня потребления.
Обратите внимание! С 1 июня были повышены тарифы для бизнеса. Это решение приняла НКРЕКП, чтобы стимулировать импорт электроэнергии в ночные часы.
Стоит добавить, что с 1 октября по 30 апреля для домов с электроотоплением применяются следующие тарифы:
- при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц – 2,64 гривны за киловатт-час для всего объема;
- при потреблении более 2 000 киловатт-часов в месяц – 4,32 гривни за киловатт-час для всего объема.