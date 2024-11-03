Сколько стоит киловатт электроэнергии ночью

Несмотря на то, что тариф фиксированный, для потребителей с двухзонными и трехзонными счетчиками стоимость электроэнергии отличается, сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию Yasno.

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Так, в ночные часы, с 23:00 до 07:00, тариф составляет 2,16 гривны за киловатт-час. Это на 50% ниже основного тарифа.

Установка таких счетчиков требует дополнительных затрат, и их окупаемость зависит от уровня потребления.

Обратите внимание! С 1 июня были повышены тарифы для бизнеса. Это решение приняла НКРЕКП, чтобы стимулировать импорт электроэнергии в ночные часы.

Стоит добавить, что с 1 октября по 30 апреля для домов с электроотоплением применяются следующие тарифы: