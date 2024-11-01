Вырастет ли тариф на электроэнергию в ноябре

В ноябре стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не претерпит изменений. Более того, действующий тариф должен быть актуальным до конца отопительного сезона, то есть, до мая 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Для большинства потребителей тариф в течение дня одинаковый. Однако есть случаи, когда стоимость электроэнергии может уменьшаться. В частности, если установлен двухзонный счетчик.

При наличии этого устройства, электроэнергия рассчитывается так:

днем, то есть, с 7:00 до 23:00 происходит начисление по стандартному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час ;

происходит начисление по стандартному тарифу – ; ночью – с 23:00 до 7:00 стоимость электроэнергии падает вдвое и составляет – 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Льготный тариф также действует для владельцев электроотопительных установок в период с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Однако цена 2,64 гривны за киловатт-час применяется только при условии, потребления менее 2 тысяч киловатт-часов в месяц. Если домохозяйство превысило этот лимит, используется стандартный тариф.