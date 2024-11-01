Чи зросте тариф на електроенергію у листопаді

У листопаді вартість електроенергії для побутових споживачів не зазнає змін. Щобільше, чинний тариф має бути актуальним до кінця опалювального сезону, тобто, до травня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Для більшості споживачів тариф протягом дня однаковий. Однак, є випадки, коли вартість електроенергії може зменшуватись. Зокрема, якщо встановлено двозонний лічильник.

При наявності цього пристрою, електроенергія розраховується так:

вдень, тобто, з 7:00 до 23:00 відбувається нарахування за стандартним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину ;

відбувається нарахування за стандартним тарифом – ; вночі – з 23:00 до 7:00 вартість електроенергії падає вдвічі і складає – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Пільговий тариф також діє для власників електроопалювальних установок у період з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року. Однак, ціна 2,64 гривні за кіловат-годину застосовується лише за умови, споживання менш як 2 тисячі кіловат-годин на місяць. Якщо домогосподарство перевищило цей ліміт, використовується стандартний тариф.