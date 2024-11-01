Відключень світла – не буде

На сьогодні немає підстав для введення графіків обмеження споживання електроенергії для населення, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго. Відповідно, громадян закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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Зверніть увагу! В Укренерго попросили експертів та посадових осіб енергетичних компаній утримуватися від коментарів поза межами їхньої компетенції.

Нині НЕК "Укренерго" разом із Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями вживає всіх можливих заходів, щоб уникнути необхідності застосування відключень світла. У разі зміни ситуації – компанія повідомить споживачів про це.