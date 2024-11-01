Отключений света – не будет

На сегодня нет оснований для введения графиков ограничения потребления для населения, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Соответственно, граждан призывают доверять только официальным источникам информации.

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Обратите внимание! В Укрэнерго попросили экспертов и должностных лиц энергетических компаний воздерживаться от комментариев за пределами их компетенции.

Сейчас НЭК "Укрэнерго" вместе с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями принимает все возможные меры, чтобы избежать необходимости применения отключений света. В случае изменения ситуации – компания уведомит потребителей об этом.