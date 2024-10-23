Чому можуть виникнути проблеми з роботою енергетичної системи

Експерт Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу зазначив, що основною причиною проблем у роботі енергетичної системи є військовий фактор. Йдеться про те, що Росія може здійснювати масовані обстріли інфраструктури.

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Пошкодження частини обладнання, своєю чергою, призведе до введення погодинних відключень. До того ж, на думку Омельченка, потрібно зважати на те, наскільки захищена енергосистема України.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Це будуть основні фактори, які визначатимуть стійкість енергетичних систем і графіки погодинних відключень. Всі інші фактори є вже другорядними.

Омельченко також уточнює, що пріоритетом Росії є саме обстріли військової інфраструктури та об'єктів енергосистеми. У такий спосіб росіяни намагаються ще більше дестабілізувати ситуацію в Україні.

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